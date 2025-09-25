Fenucci: "Vogliamo costruire un percorso da sogno"

L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato a Sky Sport prima della partita di Europa League contro l'Aston Villa: "L'anno scorso non è stata facile qui contro un avversario molto forte, quest'anno è diverso ma sarà una partita molto complicata. Cercheremo di fare un risultato migliore. Noi monetizziamo su alcuni giocatori per poi reinvestire e crescere, è un processo normale, lo fanno in tanti. Cerchiamo di migliorarci, l'anno scorso è stata un'annata magica che è culminata con la vittoria in Coppa Italia. Proviamo a fare un percorso che possa realizzare qualche altro sogno che oggi sembra irrealizzabile. Siamo in fase di costruzione, stiamo lavorando, l'Europa League non è al livello della Champions ma ha squadre molto forti. Se porteremo in campo le nostre caratteristiche potremo fare bene". Guarda il VIDEO.

