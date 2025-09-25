Saputo: "L'obiettivo è giocare in Europa il più possibile"

Prima della partita contro l'Aston Villa di Europa League, il presidente del Bologna Joey Saputo ha parlato a Sky Sport: Sono contento di essere a Bologna, se la mia presenza vuol dire Europa, starò molto tempo qui. Arrivarci era facile, rimanere è più difficile ma il nostro obiettivo è giocare sempre in Europa. Vogliamo andare il più avanti possibile, la Champions l'anno scorso è stata una bella esperienza ma non eravamo pronti per quel livello. Ora in Europa League possiamo fare meglio e superare la prima fase è molto importante". Guarda il VIDEO .