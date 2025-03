Subito caratterizzata da un episodio la gara di ritorno degli ottavi di Europa League tra l'Athletic Bilbao e la Roma. Al 10' minuto, con il risultato ancora sullo 0-0, l'arbitro Turpin ha estratto un rosso diretto nei confronti di Mats Hummels. Il difensore tedesco, dopo aver sbagliato un appoggio per Mancini e aver involontariamente servito Sannadi, è stato costretto a commettere fallo sull'attaccante avversario che stava provando ad andarsene in campo aperto verso Svilar. Nessun dubbio per il direttore di gara, con la decisione che è stata confermata dal Var. L'episodio ha penalizzato i giallorossi, eliminati agli ottavi al San Mamés.