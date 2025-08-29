Bologna, Fenucci su Dominguez: "L'idea è di tenere tutti"

Al termine dei sorteggi della League Phase di Europa League, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato del mercato rossoblù: "Sono gli ultimi giorni di mercato, possono arrivare delle richieste. Vedremo se arriverà una proposta della Roma per Dominguez. Gli esterni davanti sono molti ma l’intenzione è mantenere tutti i giocatori che ora sono presenti in rosa". Sul sorteggio: "Speriamo sia stato un buon sorteggio che ci permetta di arrivare anche agli ottavi ma non sarà facile. Stiamo allestendo una rosa lunga per poter giocare tante partite".

