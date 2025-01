In occasione del suo 69esimo compleanno, Zucchero "Sugar" Fornaciari ha regalato ai suoi fan un nuovo singolo: "Amore che muovi il sole", cover del brano "My Own Soul’s Warning" dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano. Il brano, presentato in anteprima live la scorsa estate al suo tour italiano negli stadi “Overdose D’Amore”, fa parte del nuovo album Discover II ed è stato scelto da Sky Sport per la copertina che aprirà gli studi di Europa League. Il nuovo singolo parla dell’amore in una forma universale, descrivendolo come una forza cosmica capace di muovere il sole, le stelle e il mare. L’amore in questa nuova versione viene inteso da Zucchero come energia vitale, che dà significato e ordine al mondo.