La copertina di Europa&Conference League sulle note di Alfa

La copertina che aprirà gli studi di Europa League e Conference League è sulle note del nuovo singolo di Alfa, "Il filo rosso", pubblicato da Artist First. Il brano, parte dell'album uscito a febbraio “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, racconta la storia di due persone che si sono amate intensamente ma che alla fine si sono lasciate. Il cantautore genovese classe 2000 e artista multiplatino, ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “Vai!”, e ha emozionato tutti nella serata dedicata alle cover con un indimenticabile duetto con Roberto Vecchioni. Dopo un tour nei palazzetti e un tour estivo, l’8 novembre Alfa terrà il suo primo concerto Europeo a Londra al Dingwalls, mentre a novembre ripartirà da Roma il tour nei palazzetti che toccherà successivamente le città di Napoli, Bari e Milano.