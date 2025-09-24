Chiudi Menu
Sport
Calcio
Europa League
Europa League, le probabili della Roma
00:02:49 min
|
2 ore fa
europa league
Bologna, news dall'allenamento alla vigilia dell'Aston Villa
00:02:18 min
| 3 ore fa
europa league
Europa League, le ultime in vista di Nizza-Roma
00:03:33 min
| 3 ore fa
europa league
Gasperini: "Dovbyk titolare? Non ho ancora deciso"
00:06:12 min
| 20 ore fa
europa league
Nizza-Roma, le ultime news dall'allenamento giallorosso
00:07:54 min
| 23 ore fa
europa league
Nizza-Roma: Tsimikas titolare sulla sinistra, torna Wesley
00:00:52 min
| 1 giorno fa
europa league
Bentornata Europa League! La copertina di Sky Sport
00:01:03 min
| 1 giorno fa
europa league
Europa League al via su Sky: in campo Roma e Bologna
00:00:30 min
| 2 giorni fa
europa league
Calvo, Aston Villa: "Italia deve trovare la sua strada"
00:03:36 min
| 26 giorni fa
europa league
Klinsmann e Zenga di nuovo insieme... su Sky
00:05:24 min
| 26 giorni fa
europa league
Bologna, Fenucci su Dominguez: "L'idea è di tenere tutti"
00:03:53 min
| 26 giorni fa
europa league
Europa e Conference, i sorteggi di Roma, Bologna e Fiore
00:01:41 min
| 26 giorni fa
europa league
Europa League, il commento sui sorteggi di Roma e Bologna
00:02:05 min
| 26 giorni fa
