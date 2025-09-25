Bergomi: "Se Pellegrini è sereno, può diventare utilissimo"

Al termine del match di Europa League vinto 2-1 dalla Roma a Nizza, Beppe Bergomi ha parlato di Lorenzo Pellegrini: "È tornato dentro, Gasperini ha detto che deve allargare la rosa e dare la possibilità a tutti. È un allenatore intelligente anche nella comunicazione: ha detto che se si vuole recuperare Pellegrini lo devono fare tutti, anche i tifosi devono aiutare questo ragazzo. Poi lui si aiuta da solo con le prestazioni, ma non ci devono essere dei preconcetti e delle etichette che si danno ai giocatori. Se trova la sua serenità è un giocatore utilissimo alla Roma". .