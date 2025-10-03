Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Calcio
Europa League
Bergomi: "Roma e Bologna meno brillanti degli avversari"
00:01:07 min
|
2 giorni fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
europa league
Nottingham Forest-Midtjylland 2-3: gol e highlights
00:00:52 min
| 2 giorni fa
pubblicità
europa league
Sturm Graz-Rangers 2-1: gol e highlights
00:00:39 min
| 2 giorni fa
europa league
Celta-Paok 3-1: gol e highlights
00:00:46 min
| 2 giorni fa
europa league
Lione-Salisburgo 2-0: gol e highlights
00:00:30 min
| 2 giorni fa
europa league
Genk-Ferencvaros 0-1: gol e highlights
00:00:10 min
| 2 giorni fa
europa league
Basilea-Stoccarda 2-0: gol e highlights
00:00:27 min
| 2 giorni fa
europa league
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 1-3: gol e highlights
00:00:54 min
| 2 giorni fa
europa league
Porto-Stella Rossa 2-1: gol e highlights
00:00:36 min
| 2 giorni fa
europa league
Feyenoord-Aston Villa 0-2: gol e highlights
00:00:28 min
| 2 giorni fa
europa league
Italiano: "Abituiamoci a giocare ogni tre giorni"
00:08:06 min
| 2 giorni fa
europa league
Bernardeschi: "Dalla panchina si deve dare di più"
00:00:49 min
| 2 giorni fa
europa league
Skorupski: "In queste partite serve qualcosa in più"
00:00:31 min
| 2 giorni fa
europa league
Nottingham Forest-Midtjylland 2-3: gol e highlights
00:00:52 min
| 2 giorni fa
europa league
Sturm Graz-Rangers 2-1: gol e highlights
00:00:39 min
| 2 giorni fa
europa league
Celta-Paok 3-1: gol e highlights
00:00:46 min
| 2 giorni fa
europa league
Lione-Salisburgo 2-0: gol e highlights
00:00:30 min
| 2 giorni fa
europa league
Genk-Ferencvaros 0-1: gol e highlights
00:00:10 min
| 2 giorni fa
europa league
Basilea-Stoccarda 2-0: gol e highlights
00:00:27 min
| 2 giorni fa
europa league
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 1-3: gol e highlights
00:00:54 min
| 2 giorni fa
europa league
Porto-Stella Rossa 2-1: gol e highlights
00:00:36 min
| 2 giorni fa
europa league
Feyenoord-Aston Villa 0-2: gol e highlights
00:00:28 min
| 2 giorni fa
europa league
Italiano: "Abituiamoci a giocare ogni tre giorni"
00:08:06 min
| 2 giorni fa
europa league
Bernardeschi: "Dalla panchina si deve dare di più"
00:00:49 min
| 2 giorni fa
europa league
Skorupski: "In queste partite serve qualcosa in più"
00:00:31 min
| 2 giorni fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Europa League, tutti i video
50+ video
|
Europa League
Serie A, tutti i video
50+ video
|
Serie A
Highlights Serie A
12 video
|
Gol Serie A
pubblicità