Il cammino europeo della Roma si complica dopo il pareggio per 1-1 in trasferta con l'Union Saint-Gilloise. Dopo le prime 4 partite di Europa League, i giallorossi hanno 5 punti (frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta contro L’Elfsborg). Nelle prossime 4 partite la squadra di Juric deve affrontare il Braga e l’Eintracht all’Olimpico, il Tottenham e l’AZ Alkmaar fuori casa. Un calendario tutt'altro che semplice per la Roma, considerando anche le difficoltà in campionato.