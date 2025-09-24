Massara: "Teniamo all'Europa League, vogliamo fare bene"

00:03:10 min
|
17 minuti fa
OTO ITALIANOOTO ITALIANO
europa league
Italiano: "C'è margine, ma bisogna accelerare i tempi"
00:06:26 min
| 1 ora fa
pubblicità
INTV OTO UNAY EMERY PRE BOLOGNA EUROPA LEAGUE_4043902INTV OTO UNAY EMERY PRE BOLOGNA EUROPA LEAGUE_4043902
europa league
Emery: "In Italia il calcio si vive con passione"
00:00:55 min
| 1 ora fa
COLL ASSOGNACOLL ASSOGNA
europa league
Europa League, le probabili della Roma
00:02:49 min
| 7 ore fa
COLL BENINCAMPI SU ALL BOLOGNACOLL BENINCAMPI SU ALL BOLOGNA
europa league
Bologna, news dall'allenamento alla vigilia dell'Aston Villa
00:02:18 min
| 8 ore fa
COLL ASSOGNACOLL ASSOGNA
europa league
Europa League, le ultime in vista di Nizza-Roma
00:03:33 min
| 8 ore fa
OTO GASPERINIOTO GASPERINI
europa league
Gasperini: "Dovbyk titolare? Non ho ancora deciso"
00:06:12 min
| 1 giorno fa
COLL ASSOGNA ALLENAMENTO ROMACOLL ASSOGNA ALLENAMENTO ROMA
europa league
Nizza-Roma, le ultime news dall'allenamento giallorosso
00:07:54 min
| 1 giorno fa
COLL ASSOGNA NIZZACOLL ASSOGNA NIZZA
europa league
Nizza-Roma: Tsimikas titolare sulla sinistra, torna Wesley
00:00:52 min
| 1 giorno fa
COPERTINA BENTORNATA EUL 1G ATV web_1711126COPERTINA BENTORNATA EUL 1G ATV web_1711126
europa league
Bentornata Europa League! La copertina di Sky Sport
00:01:03 min
| 2 giorni fa
PROMO EUL MD1 LANCIO MIX_4603573PROMO EUL MD1 LANCIO MIX_4603573
europa league
Europa League al via su Sky: in campo Roma e Bologna
00:00:30 min
| 2 giorni fa
calvo intvcalvo intv
europa league
Calvo, Aston Villa: "Italia deve trovare la sua strada"
00:03:36 min
| 26 giorni fa
klinsmann intvklinsmann intv
europa league
Klinsmann e Zenga di nuovo insieme... su Sky
00:05:24 min
| 26 giorni fa
OTO ITALIANOOTO ITALIANO
europa league
Italiano: "C'è margine, ma bisogna accelerare i tempi"
00:06:26 min
| 1 ora fa
INTV OTO UNAY EMERY PRE BOLOGNA EUROPA LEAGUE_4043902INTV OTO UNAY EMERY PRE BOLOGNA EUROPA LEAGUE_4043902
europa league
Emery: "In Italia il calcio si vive con passione"
00:00:55 min
| 1 ora fa
COLL ASSOGNACOLL ASSOGNA
europa league
Europa League, le probabili della Roma
00:02:49 min
| 7 ore fa
COLL BENINCAMPI SU ALL BOLOGNACOLL BENINCAMPI SU ALL BOLOGNA
europa league
Bologna, news dall'allenamento alla vigilia dell'Aston Villa
00:02:18 min
| 8 ore fa
COLL ASSOGNACOLL ASSOGNA
europa league
Europa League, le ultime in vista di Nizza-Roma
00:03:33 min
| 8 ore fa
OTO GASPERINIOTO GASPERINI
europa league
Gasperini: "Dovbyk titolare? Non ho ancora deciso"
00:06:12 min
| 1 giorno fa
COLL ASSOGNA ALLENAMENTO ROMACOLL ASSOGNA ALLENAMENTO ROMA
europa league
Nizza-Roma, le ultime news dall'allenamento giallorosso
00:07:54 min
| 1 giorno fa
COLL ASSOGNA NIZZACOLL ASSOGNA NIZZA
europa league
Nizza-Roma: Tsimikas titolare sulla sinistra, torna Wesley
00:00:52 min
| 1 giorno fa
COPERTINA BENTORNATA EUL 1G ATV web_1711126COPERTINA BENTORNATA EUL 1G ATV web_1711126
europa league
Bentornata Europa League! La copertina di Sky Sport
00:01:03 min
| 2 giorni fa
PROMO EUL MD1 LANCIO MIX_4603573PROMO EUL MD1 LANCIO MIX_4603573
europa league
Europa League al via su Sky: in campo Roma e Bologna
00:00:30 min
| 2 giorni fa
calvo intvcalvo intv
europa league
Calvo, Aston Villa: "Italia deve trovare la sua strada"
00:03:36 min
| 26 giorni fa
klinsmann intvklinsmann intv
europa league
Klinsmann e Zenga di nuovo insieme... su Sky
00:05:24 min
| 26 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità