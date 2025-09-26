Salisburgo-Porto 0-1: gol e highlights

00:00:17 min
|
1 ora fa
INTV EMERYINTV EMERY
europa league
Emery: "Lavorare in Italia? Avete già ottimi allenatori"
00:01:50 min
| 2 ore fa
HL STOCCARDA-CELTA VIGO SG_5446643HL STOCCARDA-CELTA VIGO SG_5446643
europa league
Stoccarda-Celta Vigo 2-1: gol e highlights
00:01:17 min
| 1 ora fa
HL UTRECHT-LIONE SG_5516947HL UTRECHT-LIONE SG_5516947
europa league
Utrecht-Lione 0-1: gol e highlights
00:00:29 min
| 1 ora fa
RIGORE PARATO SKORUPSKIRIGORE PARATO SKORUPSKI
europa league
Aston Villa-Bologna, il rigore parato da Skorupski a Watkins
00:01:18 min
| 2 ore fa
INTV MC GINNINTV MC GINN
europa league
McGinn: "Dedico il gol a mio nipote vittima di bullismo"
00:01:18 min
| 2 ore fa
INTV ITALIANOINTV ITALIANO
europa league
Italiano: "Dispiace aver perso, ma stiamo crescendo"
00:04:59 min
| 2 ore fa
INTV ORSOLINIINTV ORSOLINI
europa league
Orsolini: "Se giochiamo così, tutti sono alla portata"
00:05:07 min
| 2 ore fa
INTERVISTA FERGUSON POSTINTERVISTA FERGUSON POST
europa league
Ferguson: "Non bastano le prestazioni, ora servono i punti"
00:03:12 min
| 2 ore fa
INTV SKORUPSKIINTV SKORUPSKI
europa league
Skorupski: "Per parare il rigore ho ballato come il Dibu"
00:03:11 min
| 2 ore fa
GOL COLL YOU-PAN_1539689GOL COLL YOU-PAN_1539689
europa league
Young Boys-Panathinaikos 1-4: gol e highlights
00:01:13 min
| 1 ora fa
GOL COLL LIL-BRA_1518676GOL COLL LIL-BRA_1518676
europa league
Lille-Brann 2-1: gol e highlights
00:00:52 min
| 1 ora fa
GOL COLL FER-VIK_1529367GOL COLL FER-VIK_1529367
europa league
Ferencvaros-Viktoria Plzen 1-1: gol e highlights
00:00:30 min
| 1 ora fa
