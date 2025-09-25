Skorupski: "Per parare il rigore ho ballato come il Dibu"

Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro l'Aston Villa: "Possiamo essere orgogliosi di come abbiamo giocato e lottato contro una squadra di Premier molto forte, abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutte. Alla fine abbiamo perso, ma se continuiamo a giocare così possiamo passare il turno. Queste partite ci fanno crescere e fare un salto di qualità, come la Champions. Sono sicuro che anche quest'anno lo dimostreremo come l'anno scorso. Rigore? Non pensavo tirasse Watkins, ma mentre stava calciando ho pensato al Dibu Martinez e come si muove e balla quando deve parare i rigori". Guarda il VIDEO.

