Ultimo atto dell'Europa League 20/21. In finale c'è il Manchester United e il Villarreal. Prima finale per la squadra spagnola dopo le semifinali di 2004, 2011 e 2016. Per l'allenatore Unai Emery, però, arrivare in finale non è una novità. Sentiamo proprio le sue parole alla vigilia e quelle del suo giocatore, Manu Trigueros. .