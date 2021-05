Il nostro Gianluigi Bagnulo è riuscito a entrare in possesso dell'asciugamano all'interno del quale il portiere dello United aveva nascosto il foglietto con le caratteristiche dei rigoristi del Villarreal, in vista di un possibile finale dagli undici metri. Le indicazioni però non gli sono servite, perché lo spagnolo non è riuscito a pararne nemmeno uno. E alla fine, costretto ad andare dal dischetto nella serie a oltranza, è stato proprio lui a sbagliare quello decisivo.