La copertina che aprirà gli studi di Europa League e Conference League è sulle note di "Wanted" di Bambole di Pezza (feat. Jack Out). Il brano è il title-track del nuovo album (Nigiri / Sony Music Italy). Grazie alla collaborazione con Jack Out, è una dichiarazione d'amore pop-rock, audace e ribelle, si trasforma in un inno alla libertà e alla passione vissuta senza limiti, come due fuorilegge in fuga dal mondo, e incarna perfettamente l'anima del disco.