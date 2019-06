Euro 2020, inizia il countdown: manca un anno esatto

Inizia il countdown per Euro 2020. Manca un anno esatto al prossimo campionato europeo, che si svolgerà dal 12 giugno al 12 luglio 2020. Tutte le 51 partite saranno trasmesse in diretta da Sky Sport (tra cui 24 in esclusiva). Il torneo vedrà coinvolte ben 12 città, con il match inaugurale a Roma e la finale a Londra