La Danimarca è tornata in campo a allenarsi in vista della partita di giovedì contro il Belgio, ma il pensiero di tutti i giocatori è per Eriksen. La priorità è che lui stia bene. Non sono mancate però le riflessioni sul fatto di aver continuato a giocare in un momento così difficile, come ha detto l'attaccante danese Braithwaite .