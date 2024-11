Prima del match di Nations League, è stato premiato sul terreno di gioco del Meazza Francois Letexier come miglior arbitro di Euro 2024. Il premio "Giulio Campanati" è andato al fischietto francese, il più giovane direttore di gara di sempre a essere designato per dirigere la finale di un Europeo, quella andata in scena lo scorso luglio tra Spagna e Inghilterra.