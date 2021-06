Tutto pronto per Turchia-Italia e Sky Sport accompagna la gara di apertura degli Europei – l'11 giugno live su Sky Sport dalle 19- sulle note del nuovo singolo di Ermal Meta. “UNO”, estratto dall’ultimo album di inediti “Tribù urbana”, è un viaggio di parole e musica che parte “dai vicoli di Atene” sino ad arrivare in un qualsiasi campo di calcio dove non è necessario essere famosi per giocare. Basta la voglia di farlo: “E un bambino calcia un pallone oltre il muro. Ci separano, ma il cielo è UNO”.