In attesa che gli Azzurri scendano in campo per l’esordio agli Europei, dal 5 giugno è disponibile on demand lo speciale “L’Italia del Mancio – La Rinascita” per ripercorre tutto quello che è successo dalla mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018 fino ad oggi. Un viaggio a ritroso per raccontare la rinascita della Nazionale sotto la guida di Roberto Mancini.