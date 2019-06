BuffaRacconta, Donne Mondiali: la forza di gruppo giapponese

Non è una storia di genere, ma una storia d’onore e di riscatto. Celebra l’unica squadra asiatica in grado di vincere la Coppa del Mondo di calcio: le Nadeshiko, i fiori del Giappone. Federico Buffa torna con un racconto dedicato ad una storia al femminile. In onda su Sky Sport Mondiali da venerdì 7 giugno, disponibile on demand e su Sky Go