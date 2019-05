Azzurre a Riscone, settimana decisiva prima del Mondiale

Nazionale femminile, terza settimana di ritiro a Riscone in vista del mondiale in Francia (7 giugno-7 luglio, ricordiamo che il debutto delle Azzurre sarà il 9 giugno a Valencienne contro L' Australia). In mattinata la squadra ha lavorato tra campo e palestra, mentre nel pomeriggio il gruppo si è allenato al completo. Questa è una settimana decisiva per le 26 Azzurre visto che venerdì la ct Milena Bertolini ufficializzerà i nomi delle 23 ragazze convocate per il Mondiale.