Presidente Atletico femminile: "Linari dà tanto al club"

Martedì 25 febbraio il Linari Day, evento dedicato a Elena Linari, difensore della Nazionale e dell' Atletico Madrid. Nella sua Firenze, in una giornata speciale a lei dedicata era presente anche la presidente dell' Atletico Madrid femminile, Lola Romero. Ha parlato dell' importanza del calcio femminile in Spagna e dell' importanza di Elena Linari per il club.