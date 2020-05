Diffondere la lettura grazie alle testimonianze delle calciatrici. È questo l’obiettivo di Libri in Gioco, l’iniziativa promossa dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura (istituto autonomo del MiBACT, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e il Salone Internazionale del Libro di Torino