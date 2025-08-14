Chiudi Menu
Sport
Calcio
Femminile
Juventus-Como 2-0: highlights Women's Cup
00:00:41 min
|
25 minuti fa
femminile
Italia femminile al Quirinale: lo speciale su Sky Sport
00:23:05 min
| 20 giorni fa
femminile
Mattarella all'Italia femminile: "Avete vinto in ogni caso"
00:06:00 min
| 21 giorni fa
femminile
Il discorso di Girelli: "Meritiamo rispetto e visibilità"
00:04:20 min
| 21 giorni fa
femminile
Soncin: "Abbiamo sentito il cuore dell'Italia con noi"
00:03:23 min
| 21 giorni fa
femminile
Girelli: "E' stato un viaggio comunque incredibile"
00:03:23 min
| 22 giorni fa
femminile
Soncin: "Abbiamo acceso la passione in bambine e bambini"
00:05:48 min
| 22 giorni fa
femminile
Inghilterra-Italia 2-1, azzurre eliminate in Semifinale
00:02:17 min
| 22 giorni fa
femminile
Europei femminili, verso Norvegia-Italia: le ultime
00:02:50 min
| 23 giorni fa
femminile
Soncin: "Abbiamo la consapevolezza di volerci provare"
00:05:02 min
| 24 giorni fa
femminile
Europei femminili, verso Inghilterra-Italia: le ultime
00:02:52 min
| 24 giorni fa
femminile
Italia femminile, Serturini: "Non è un caso essere in top 4"
00:04:34 min
| 25 giorni fa
femminile
Europei femminili, il punto a 2 giorni da Italia-Inghilterra
00:02:21 min
| 25 giorni fa
femminile
