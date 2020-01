VIDEO. Parma-Lecce 2-0: gol e highlights

Un 2-0 per risollevarsi dopo la manita incassata contro l’Atalanta: il Parma batte il Lecce al Tardini e chiude il girone d’andata al settimo posto. Per la squadra di Liverani arriva invece il quarto ko di fila, con la zona rossa pericolosamente vicina (+1 sul Genoa terz’ultimo). Un successo rotondo ma ottenuto a fatica, con un primo tempo assolutamente privo di emozioni e la gara sbloccata solo grazie a una palla inattiva: angolo di Hernani e Iacoponi di testa fa 1-0, spianando la strada al raddoppio di Cornelius, che scarica rabbiosamente in rete dopo una traversa di Kucka, segnando un paio di minuti dopo il suo ingresso in campo. Il Lecce risponde con una traversa pizzicata da Lapadula, ma nel recupero è ancora il Parma a sfiorare il tris, con Gervinho che non riesce a concretizzare dopo un’irresistibile discesa delle sue. Per il Lecce, peggior difesa del campionato (38 subiti come il Genoa), è crisi; il Parma, al contrario, chiude bene l’andata e, nonostante continui a parlare di salvezza, è a un punto dalla zona Europa. Marcatori: 57' Iacoponi (P), 72' Cornelius (P)