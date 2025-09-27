Cagliari-Inter 0-2: gol e highlights

00:02:36 min
|
25 minuti fa
HL JUV-ATA_0934520HL JUV-ATA_0934520
highlights serie a
Juventus-Atalanta 1-1: gol e highlights
00:03:00 min
| 23 minuti fa
HL COM-CRE WB_2721335HL COM-CRE WB_2721335
highlights serie a
Como-Cremonese 1-1: gol e highlights
00:03:00 min
| 3 ore fa
TOR-ATA HL 250121TOR-ATA HL 250121
highlights serie a
Torino-Atalanta 0-3: gol e highlights
00:03:00 min
| 6 giorni fa
CRE-PAR HL 250121CRE-PAR HL 250121
highlights serie a
Cremonese-Parma 0-0: highlights
00:01:33 min
| 6 giorni fa
SKYLIGHTS LAZ-ROM 250921SKYLIGHTS LAZ-ROM 250921
highlights serie a
Lazio-Roma 0-1: gol e highlights
00:03:03 min
| 6 giorni fa
HEL-JUV HL 250120HEL-JUV HL 250120
highlights serie a
Verona-Juventus 1-1: gol e highlights
00:02:55 min
| 7 giorni fa
BOL-GEN HL 250120BOL-GEN HL 250120
highlights serie a
Bologna-Genoa 2-1: gol e highlights
00:02:58 min
| 7 giorni fa
FLASH IMMOBILE MASTROFLASH IMMOBILE MASTRO
highlights serie a
Immobile: "Felice per il gol, ora lottiamo per il 4° posto"
02:26 min
| 4 anni fa
TOPGIOCATE INTER BOLOTOPGIOCATE INTER BOLO
highlights serie a
Il tacco di "salvataggio"di Lyanco
00:13 min
| 6 anni fa
HL INCROCIATO JUVE NAPOLIHL INCROCIATO JUVE NAPOLI
highlights serie a
Juve-Napoli da + 9 a +4: tutto in 15 minuti
02:03 min
| 7 anni fa
JUV-SAS HL 180104JUV-SAS HL 180104
highlights serie a
Juventus-Sassuolo 7-0
02:22 min
| 7 anni fa
INTV RASTELLI.transferINTV RASTELLI.transfer
highlights serie a
Rastelli: "Il gol di Ibarbo era regolarissimo"
00:39 min
| 8 anni fa
