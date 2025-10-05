Fiorentina-Roma 1-2: gol e highlights

00:03:03 min
|
1 giorno fa
HL BOL-PIS WEB_1205463HL BOL-PIS WEB_1205463
highlights serie a
Bologna-Pisa 4-0: gol e highlights
00:02:58 min
| 1 giorno fa
UDI-CAG HL 250105UDI-CAG HL 250105
highlights serie a
Udinese-Cagliari 1-1: gol e highlights
00:03:00 min
| 1 giorno fa
SKYLIGHTS INT-CRE 251004SKYLIGHTS INT-CRE 251004
highlights serie a
Inter-Cremonese 4-1: gol e highlights
00:02:48 min
| 2 giorni fa
PAR-LEC HL 250104_0704854PAR-LEC HL 250104_0704854
highlights serie a
Parma-Lecce 0-1: gol e highlights
00:02:05 min
| 2 giorni fa
LAZ-TOR HL 250104 web_4942665LAZ-TOR HL 250104 web_4942665
highlights serie a
Lazio-Torino 3-3: gol e highlights
00:02:54 min
| 2 giorni fa
FLASH IMMOBILE MASTROFLASH IMMOBILE MASTRO
highlights serie a
Immobile: "Felice per il gol, ora lottiamo per il 4° posto"
02:26 min
| 4 anni fa
TOPGIOCATE INTER BOLOTOPGIOCATE INTER BOLO
highlights serie a
Il tacco di "salvataggio"di Lyanco
00:13 min
| 6 anni fa
HL INCROCIATO JUVE NAPOLIHL INCROCIATO JUVE NAPOLI
highlights serie a
Juve-Napoli da + 9 a +4: tutto in 15 minuti
02:03 min
| 7 anni fa
JUV-SAS HL 180104JUV-SAS HL 180104
highlights serie a
Juventus-Sassuolo 7-0
02:22 min
| 7 anni fa
INTV RASTELLI.transferINTV RASTELLI.transfer
highlights serie a
Rastelli: "Il gol di Ibarbo era regolarissimo"
00:39 min
| 8 anni fa
INTV ALLEGRI 170208.transferINTV ALLEGRI 170208.transfer
highlights serie a
Allegri: "Nessuna fuga, Roma e Napoli ci daranno fastidio"
00:44 min
| 8 anni fa
CALDARA MAGLIA CHIELLINI 161204CALDARA MAGLIA CHIELLINI 161204
highlights serie a
Caldara e la maglia di Chiellini: "Ho avuto vergogna"
00:30 min
| 8 anni fa
