Genoa-Juventus 0-1: gol e highlights

00:03:01 min
|
34 minuti fa
PAR - ATA HL 250830PAR - ATA HL 250830
highlights serie a
Parma-Atalanta 1-1: gol e highlights
00:02:43 min
| 1 giorno fa
HL BOL-COM_3717884HL BOL-COM_3717884
highlights serie a
Bologna-Como 1-0: gol e highlights
00:02:02 min
| 1 giorno fa
HL CRE-SAS WEB_4658910HL CRE-SAS WEB_4658910
highlights serie a
Cremonese-Sassuolo 3-2: gol e highlights
00:02:58 min
| 2 giorni fa
UDI - VER HL 250825UDI - VER HL 250825
highlights serie a
Udinese-Verona 1-1: gol e highlights
00:02:30 min
| 6 giorni fa
FLASH IMMOBILE MASTROFLASH IMMOBILE MASTRO
highlights serie a
Immobile: "Felice per il gol, ora lottiamo per il 4° posto"
02:26 min
| 4 anni fa
TOPGIOCATE INTER BOLOTOPGIOCATE INTER BOLO
highlights serie a
Il tacco di "salvataggio"di Lyanco
00:13 min
| 6 anni fa
HL INCROCIATO JUVE NAPOLIHL INCROCIATO JUVE NAPOLI
highlights serie a
Juve-Napoli da + 9 a +4: tutto in 15 minuti
02:03 min
| 7 anni fa
JUV-SAS HL 180104JUV-SAS HL 180104
highlights serie a
Juventus-Sassuolo 7-0
02:22 min
| 7 anni fa
INTV RASTELLI.transferINTV RASTELLI.transfer
highlights serie a
Rastelli: "Il gol di Ibarbo era regolarissimo"
00:39 min
| 8 anni fa
INTV ALLEGRI 170208.transferINTV ALLEGRI 170208.transfer
highlights serie a
Allegri: "Nessuna fuga, Roma e Napoli ci daranno fastidio"
00:44 min
| 8 anni fa
CALDARA MAGLIA CHIELLINI 161204CALDARA MAGLIA CHIELLINI 161204
highlights serie a
Caldara e la maglia di Chiellini: "Ho avuto vergogna"
00:30 min
| 8 anni fa
TRE DOMANDE ATALANTA-ROMA WEB 161120TRE DOMANDE ATALANTA-ROMA WEB 161120
highlights serie a
Atalanta-Roma 2-1, tre domande a Trevisani e Adani
01:59 min
| 8 anni fa
