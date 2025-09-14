Pisa-Udinese 0-1: gol e highlights

00:02:56 min
|
43 minuti fa

Marcatore: 14' Iker Bravo .

HL ATA-LEC WEB_3924317HL ATA-LEC WEB_3924317
highlights serie a
Atalanta-Lecce 4-1: gol e highlights
00:03:02 min
| 43 minuti fa
SKYLIGHTS ROM - TOR 250914SKYLIGHTS ROM - TOR 250914
highlights serie a
Roma-Torino 0-1: gol e highlights
00:02:18 min
| 3 ore fa
HL JUV-INT_1925568HL JUV-INT_1925568
highlights serie a
Juve-Inter 4-3: gol e highlights
00:03:02 min
| 21 ore fa
HL CAG-PAR WEB_1845812HL CAG-PAR WEB_1845812
highlights serie a
Cagliari-Parma 2-0: gol e highlights
00:02:59 min
| 1 giorno fa
FLASH IMMOBILE MASTROFLASH IMMOBILE MASTRO
highlights serie a
Immobile: "Felice per il gol, ora lottiamo per il 4° posto"
02:26 min
| 4 anni fa
TOPGIOCATE INTER BOLOTOPGIOCATE INTER BOLO
highlights serie a
Il tacco di "salvataggio"di Lyanco
00:13 min
| 6 anni fa
HL INCROCIATO JUVE NAPOLIHL INCROCIATO JUVE NAPOLI
highlights serie a
Juve-Napoli da + 9 a +4: tutto in 15 minuti
02:03 min
| 7 anni fa
JUV-SAS HL 180104JUV-SAS HL 180104
highlights serie a
Juventus-Sassuolo 7-0
02:22 min
| 7 anni fa
INTV RASTELLI.transferINTV RASTELLI.transfer
highlights serie a
Rastelli: "Il gol di Ibarbo era regolarissimo"
00:39 min
| 8 anni fa
INTV ALLEGRI 170208.transferINTV ALLEGRI 170208.transfer
highlights serie a
Allegri: "Nessuna fuga, Roma e Napoli ci daranno fastidio"
00:44 min
| 8 anni fa
CALDARA MAGLIA CHIELLINI 161204CALDARA MAGLIA CHIELLINI 161204
highlights serie a
Caldara e la maglia di Chiellini: "Ho avuto vergogna"
00:30 min
| 8 anni fa
TRE DOMANDE ATALANTA-ROMA WEB 161120TRE DOMANDE ATALANTA-ROMA WEB 161120
highlights serie a
Atalanta-Roma 2-1, tre domande a Trevisani e Adani
01:59 min
| 8 anni fa
