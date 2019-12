#CESENASTORIES: la notte Bianconera e il tifoso Pantani

“È una squadra che è attrezzata, quindi è una bella partita da affrontare e giocare sicuramente. Poi noi andremo lì per giocare la partita sicuramente”. “Il Cesena, è partito Zerbin, ancora Zerbin, prova il destro, respinto. Poi Butic alimenta l'azione del Cesena, all'indietro, quasi al limite per Borello. Borello, deviatooo! Borello, nell'angolino! Feralpi 0 Cesena 1. 42 sul cronometro, bianconeri avanti”. “Sì, è stato un gol molto fortunato, perché c'è stata una leggera deviazione, però sono contento perché alla fine ci ha fatto passare in vantaggio. Abbiamo fatto una grande partita di grande personalità contro una buona squadra. Siamo in crescita e dobbiamo continuare così”. “Va Russini, con il destro, all'incrociooo! Supergol di Simone Russini”. “In allenamento ci mettiamo lì e calciamo. Poi magari nelle altre partite ho provato, ho sbagliato, qualche volta di poco, qualche volta sono stato sfortunato, mentre domenica mi è andata bene, diciamo. Sono riuscito comunque a segnare”. “Ciao a tutti”. “I gemelli diversi”. “Senza di me non può stare. È morto senza di me”. “Siamo al Da Vinci e, niente, il posto più bello che abbia mai visto Sarao. Gli abbiamo fatto questo regalo di Natale”. “Un omaggio a Marco e a tutti i tifosi del Cesena”. “Io voglio ringraziare tutta questa gente perché il mio Marco era un tifoso grandissimo del Cesena. Grazie a tutti”.