#CESENASTORIES, 21^ pt. Valeri: "Fischi tifosi? Ci stanno"

Il cross, dentro, c'è un tocco, poi Valeri, secondo palo, Valeri, Valeri, con il sinistro! Emanuele Valeri, secondo goal in campionato per lui! Parte Butic, ancora Butic! E' glaciale il centroavanti croato! 3 a 3!” “Poi abbiamo subito il goal e da lì è normale, abbiamo un po' di paura, che non ci deve essere perché poi, dopo, le partite sono sempre aperte. Bravi i ragazzi a crederci fino all'ultimo, a guardare questo punto che ormai la partita sembrava già vinta.” “Beh, certo, c'è un po' di rammarico perché la partita poteva andare in modo diverso per come l'avevamo ribaltata, però, dopo il loro terzo goal, alla fine abbiamo guadagnato un punto, dai, perché queste partite si possono anche perdere. Dobbiamo vederla sotto questo punto di vista. L'importanza adesso va in primis alla squadra perché il momento non è dei migliori, quindi ci sta anche la contestazione, i fischi del pubblico. Hanno anche le loro ragioni a fischiarti alla fine, però noi stiamo dando il 100% e questo spero che si veda. Il momento è che noi giochiamo, ci piace come giochiamo, sappiamo giocare, però magari non riusciamo a rendere al meglio. Crei tante occasioni e fai poche volte goal. Ora abbiamo quattro importanti partite tutte di fila e già il Carpi, che è una delle prime, che sta nei primi posti, può darci lo stimolo in più perché l'attenzione non deve calare, perché dobbiamo cercare di fare meglio di quello che abbiamo fatto in queste due partite, magari alzare un po' l'attenzione e magari guadagnare qualche punto in più.