#CESENASTORIES, 23^ pt. Via Modesto, ecco William Viali

Finisce qui ed è una disfatta per il Cesena al Nereo Rocco di Trieste. Triestina 4 - Cesena 1. Cala il sipario sull'avventura di Francesco Modesto e sulla panchina del cavalluccio. Cesena che ha esonerato Modesto. Al suo posto arriva Viale, non so se te lo ricordi, ex difensore. Lo scorso anno era a Novara. Abbiamo preso questa decisione alla luce degli ultimi risultati. E' chiaro che la squadra, dal nostro punto di vista, aveva bisogno di una scossa e quindi una società molto attenta a quello che succede attorno ha preso la decisione che bisognava prendere. Sono molto felice di essere qui. Ho un bellissimo ricordo di questa piazza perché comunque è la mia prima squadra di Serie B che ho fatto, io ho esordito con questa maglia in Serie B e quindi ho bellissimi ricordi. Tornare qui a Villa Silvia dopo 25 anni è emozionante. E' famosa, questa piazza, per l'entusiasmo che c'è la domenica al Manuzzi. Siamo convinti di poter dare delle soddisfazioni, ma sicuramente abbiamo bisogno della spinta dei nostri tifosi perché può essere veramente, per questo girone di ritorno, una marcia in più per svoltare di questa stagione. Sta bono. Ero là in prima fila, vedevo tutti i goal che andavano dentro. Mamma mia! La squadra era un po' allo sbando diciamo. Siamo ottimisti, noi pensiamo che il cambio ci voleva. Deve giocare con la grinta, deve giocare per non prendere i goal, principalmente per non prendere i goal. Con il cambiamento adesso andiamo ai playoff.