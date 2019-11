#CESENASTORIES, 9^ pt. Contro il Modena si pensa positivo

“Ci stiamo allenando bene! Secondo me c'è la mentalità e la voglia giusta per fare una bella partita!” “Sì, siamo pronti, sappiamo che sarà un derby bellissimo! Ci teniamo a fare bene e, soprattutto, a trovare la seconda vittoria consecutiva e continuare questo momento positivo, dai!” “E' un periodo positivo e questo fa bene all'ambiente e alla squadra. Si vede che c'è positività!” “Purtroppo non ci sarò perché sono squalificato, però ho ricordi bellissimi. Nella semifinale playoff contro il Modena una coreografia bellissima della Curva Mare! Ci spinse a raggiungere la finale, quindi una coreografia da brividi che dopo ci ha portato a raggiungere la Serie A!” “E quando lo danno?” “Sei qua anche quest'anno! Abbiamo incominciato così così e poi, adesso, speriamo di fare il passaggio! Vinciamo 2 a 0!” “Goal di?” “Buttrich e Valeri!” “Bisogna essere ottimisti!” “Va bene, va bene!” “Allora, cosa gli hai detto? Cosa fa il Cesena?” “Vince!” “Vince?” “2 a 0!” “2 a 0?” “Ah sì!” “Ma l'ha mai vista almeno una puntata?” “No, no, no, non ho ancora visto niente! A che ora?”