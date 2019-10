#CESENASTORIES, al via seconda stagione del docu-web

La sensazione è stata magnifica quando al triplice fischio dell'arbitro a Giulianova si è scaricata tutta quella tensione, tutta quella voglia che ci è sempre stata fin dall'inizio dell'anno di voler ritornare subito tra i prof. Abbiamo festeggiato tutti con la squadra, con i tifosi. Anche, mi ricordo, al ritorno era una gran festa negli autogrill. “Un capitano, c'è solo un capitano! Un capitano, c'è solo un capitano!” E' stata un'emozione bellissima riportare il Cesena tra i professionisti, che è il posto in cui deve stare questa società e merita sicuramente palcoscenici anche più importanti della C. Ci voleva una programmazione più particolare, più attenta. La società, per i mezzi che aveva, ha optato per dei giovani magari importanti, dei giovani da valorizzare, una squadra puntata molto sulla gioventù per riuscire a programmare in due o tre anni una squadra competitiva partendo proprio da questi giovani. E' un gruppo giovane con un mix di qualche esperto, che ha tanta voglia di lavorare e lo sta dimostrando. A Ronzone abbiamo fatto un bel ritiro e si è creato un bell'affiatamento. Il tifoso la vive con patos, la vive sempre con grandissimo entusiasmo. Ai tifosi dico solamente, come stanno tra l'altro facendo, di seguirci perché sono sempre eccezionali anche quando andiamo soprattutto in trasferta. Magari in casa, tra virgolette, è un po' più facile, però non è affatto scontato avere sempre 7-8-10 mila persone. Gli dico di starci vicino, di aver pazienza, di aiutarci perché il loro entusiasmo per noi è contagioso, è fondamentale. E' fondamentale essere razionali, lo ripeto spesso, ma è giusto che il tifoso segua quello che è il suo cuore ma nello stesso tempo che ci stia vicino perché abbiamo bisogno di lui.