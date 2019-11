#CESENASTORIES, 5^ pt. Torna la gioia nel derby di Coppa

“Zanchini! Zerbin, largo a destra, Zerbin prova il cross, secondo palo, giro goal di testa! Giraudo! Ancora Giraudo! Questa volta con il destro! Raddoppia il Cesena!” “Allora, Fede, la tua ultima doppietta risale a?” “Eh, eh, risale a, penso, a Giovanissimi o Allievi nazionali, quindi tanti, tanti anni fa!” “Cesena, ancora, con Federico Giraudo, 0 - 2!” “Sì, diciamo che è stata una partita dai due volti. Insomma, il primo tempo bene. Forse abbiamo anche quasi paura di riaprire la partita e così è stato, però, secondo me, questa vittoria, anche arrivata in questo modo, può darci ulteriore slancio per le prossime partite, può darci quell'iniezione di fiducia che forse ci mancava, quindi, secondo me, possiamo solo che migliorare, dai!” “Viterbese - Teramo?” “Chi?” “Viterbese - Teramo.” “Mancava solo un risultato, ieri è arrivato, finalmente!” “Puoi prendere il caffè che ti si raffredda, va!” “Grazie!”. “Fischia l'arbitro, va Sarao, con il sinistro! Nell'angolino! In buca d'angolo!” “Mah, sicuramente vincere aiuta a vincere e il risultato di ieri ti dà un po' di consapevolezza in più. Andiamo sabato ad affrontare una squadra fortissima, però siamo pronti e vogliamo toglierci delle soddisfazioni”. “Ciao raga!” “Oh, olè!” “Grazie!” “Quando vado più qua, entro dentro e vengo a ricevere. Vengo a ricevere!” “Mah, la squadra è una squadra giovane, piena di entusiasmo. Tutti diciamo così, sia dalla dirigenza sia dal direttore sportivo, che penso che a essere del Cesena, fare questo mestiere, sia il massimo della vita e abbiamo un inizio per un futuro veramente interessante! Abbiamo un tecnico bravissimo, con entusiasmo alle stelle, che forse doveva essere premiato con qualche risultato migliore perché ogni piccolo errore l'ha pagata cara! Io ho sempre detto, Antonio è giovane come lui, perde i primi 5, 6 punti e forse se li gioca, ma nel ritorno o nel proseguo ne troverà 8 o 10 in più perché ha una qualità enorme, che è quella di non mollare mai!”