Serie C, ecco Area C: gol&highlights su Sky Sport

Al via un nuovo approfondimento interamente dedicato alla Lega Pro. Appuntamento ogni martedì alle 17.30 su Sky Sport24 e disponibile anche on demand: gol, highlights, interviste, storie. Le reti dei tre gironi saranno inoltre disponibili in anteprima il lunedì pomeriggio su skysport.it