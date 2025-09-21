Albinoleffe-Cittadella 2-1: gol e highlights

00:03:24 min
|
1 ora fa
GOL COLLECTION SERIE C 250921 OK_4549947GOL COLLECTION SERIE C 250921 OK_4549947
lega pro
Serie C, giornata 5: gol collection delle gare di domenica
00:08:07 min
| 44 minuti fa
HL_COM_BRE_GIA_4917480HL_COM_BRE_GIA_4917480
lega pro
Brescia-Giana Erminio 2-0: gol e highlights
00:03:05 min
| 1 ora fa
HL_COM_TRI_ARZ_5812327HL_COM_TRI_ARZ_5812327
lega pro
Triestina-Arzignano V. 2-1: gol e highlights
00:04:25 min
| 4 ore fa
HL_COM_GIU_SAL_5651143HL_COM_GIU_SAL_5651143
lega pro
Giugliano-Salernitana 1-2: gol e highlights
00:03:29 min
| 4 ore fa
HL_COM_POT_AZP_5025447HL_COM_POT_AZP_5025447
lega pro
Potenza-AZ Picerno 2-0: gol e highlights
00:02:55 min
| 4 ore fa
HL_COM_LUM_OSP_4833250HL_COM_LUM_OSP_4833250
lega pro
Lumezzane-Ospitaletto Franciacorta 2-0: gol e highlights
00:03:17 min
| 4 ore fa
HL_COM_VVE_DOL_4611055HL_COM_VVE_DOL_4611055
lega pro
Virtus Verona-Dolomiti Bellunesi 1-1: gol e highlights
00:04:35 min
| 4 ore fa
HL_COM_BEN_ATA_3753793HL_COM_BEN_ATA_3753793
lega pro
Benevento-Atalanta U23 2-0: gol e highlights
00:04:15 min
| 4 ore fa
HL_COM_LEC_TRE_4936702HL_COM_LEC_TRE_4936702
lega pro
Lecco-Trento 3-1: gol e highlights
00:04:53 min
| 6 ore fa
HL_COM_NOV_PVE_1713558HL_COM_NOV_PVE_1713558
lega pro
Novara-Pro Vercelli 0-1: gol e highlights
00:04:16 min
| 7 ore fa
HL_COM_VIC_PPA_1511335HL_COM_VIC_PPA_1511335
lega pro
L.R. Vicenza-Pro Patria 3-0: gol e highlights
00:03:48 min
| 7 ore fa
HL_COM_CSR_CAV_1308584HL_COM_CSR_CAV_1308584
lega pro
Casarano-Cavese 3-0: gol e highlights
00:03:19 min
| 7 ore fa
