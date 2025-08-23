Chiudi Menu
Arezzo-Forlì 1-0: gol e highlights
00:05:05 min
|
2 ore fa
lega pro
Serie C, giornata 1: gol collection delle gare di venerdì
00:01:43 min
| 2 ore fa
lega pro
Livorno-Ternana 1-0: gol e highlights
00:03:31 min
| 2 ore fa
lega pro
Sambenedettese-Bra 1-0: gol e highlights
00:03:26 min
| 2 ore fa
lega pro
Pineto-Vis Pesaro 1-1: gol e highlights
00:02:54 min
| 2 ore fa
lega pro
Perugia-Guidonia 0-0: highlights
00:03:08 min
| 2 ore fa
lega pro
Serie C, in Perugia-Guidonia il primo caso di FVS
00:01:57 min
| 3 ore fa
lega pro
Igor Protti, il saluto emozionante prima di Livorno-Ternana
00:01:37 min
| 5 ore fa
lega pro
FVS in Serie C, la spiegazione del presidente Marani a Sky
00:05:51 min
| 8 ore fa
lega pro
Nasce l'Inter U23: parteciperà alla prossima Serie C
00:00:18 min
| 29 giorni fa
lega pro
Bucchi: "Soddisfatti. De Bruyne? Ho visto la sua leadership"
00:03:08 min
| 1 mese fa
lega pro
Svelato il nuovo pallone della Serie C: le parole di Marani
00:01:07 min
| 1 mese fa
lega pro
Lega Pro, ecco il nuovo pallone della Serie C 2025-26
00:00:40 min
| 1 mese fa
