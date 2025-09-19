Arezzo-Guidonia Montecelio 0-1: gol e highlights

00:04:20 min
|
1 ora fa
GOL COLLECTION SERIE C 250919 - UPU58360_1805531GOL COLLECTION SERIE C 250919 - UPU58360_1805531
lega pro
Serie C, giornata 5: gol collection delle gare di venerdì
00:02:18 min
| 1 ora fa
HL_COM_PON_CAM_5328663HL_COM_PON_CAM_5328663
lega pro
Pontedera-Campobasso 0-4: gol e highlights
00:03:10 min
| 1 ora fa
HL_COM_RAV_PER_4553046HL_COM_RAV_PER_4553046
lega pro
Ravenna-Perugia 3-2: gol e highlights
00:04:51 min
| 1 ora fa
HL_COM_RIM_FOR_3958963HL_COM_RIM_FOR_3958963
lega pro
Rimini-Forlì 1-0: gol e highlights
00:02:54 min
| 1 ora fa
GOL DONATI RAVENNA PERUGIAGOL DONATI RAVENNA PERUGIA
lega pro
Donati, gol a giro stupendo in Ravenna-Perugia
00:01:27 min
| 2 ore fa
GOL COLLECTION SERIE C 250917_3645905GOL COLLECTION SERIE C 250917_3645905
lega pro
Serie C: gol collection dei recuperi della 3a giornata
00:01:07 min
| 2 giorni fa
HL_COM_SAL_ATA_1128597HL_COM_SAL_ATA_1128597
lega pro
Salernitana-Atalanta U23 1-0: gol e highlights
00:03:34 min
| 2 giorni fa
HL_COM_VVE_INT_2607937HL_COM_VVE_INT_2607937
lega pro
Virtus Verona-Inter U23 1-2: gol e highlights
00:04:27 min
| 2 giorni fa
ERROR! AREA_C_16_SETTEMBREERROR! AREA_C_16_SETTEMBRE
lega pro
Area C, i gol e le storie più belle della 4^ giornata
00:14:15 min
| 3 giorni fa
HL SERIE C LUNEDI_0435085HL SERIE C LUNEDI_0435085
lega pro
Serie C, giornata 4: gol collection delle gare di lunedì
00:01:28 min
| 4 giorni fa
HL_COM_CAV_GIU_5457395HL_COM_CAV_GIU_5457395
lega pro
Cavese-Giugliano 2-2: gol e highlights
00:04:47 min
| 4 giorni fa
HL_COM_CIT_VIC_5255198HL_COM_CIT_VIC_5255198
lega pro
Cittadella-L.R. Vicenza 0-1: gol e highlights
00:03:30 min
| 4 giorni fa
