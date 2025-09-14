Bra-Torres 1-1: gol e highlights

00:03:35 min
|
49 minuti fa
HL_COM_COS_CAT_3954731HL_COM_COS_CAT_3954731
lega pro
Cosenza-Catania 4-1: gol e highlights
00:03:41 min
| 49 minuti fa
HL_COM_INT_LEC_3651859HL_COM_INT_LEC_3651859
lega pro
Inter U23-Lecco 0-1: gol e highlights
00:03:08 min
| 49 minuti fa
HL_COM_PER_ASC_2835316HL_COM_PER_ASC_2835316
lega pro
Perugia-Ascoli 0-2: gol e highlights
00:03:34 min
| 49 minuti fa
HL_COM_ATA_ALT_2804723HL_COM_ATA_ALT_2804723
lega pro
Atalanta U23-Team Altamura 0-0: highlights
00:03:04 min
| 49 minuti fa
HL_COM_TRE_ALB_2019418HL_COM_TRE_ALB_2019418
lega pro
Trento-Albinoleffe 2-2: gol e highlights
00:03:53 min
| 49 minuti fa
HL_COM_JUV_ARE_4833578HL_COM_JUV_ARE_4833578
lega pro
Juventus Next Gen-Arezzo 2-3: gol e highlights
00:05:10 min
| 2 ore fa
GOL COLLECTION SERIE C_4611827GOL COLLECTION SERIE C_4611827
lega pro
Serie C, giornata 4: gol collection delle gare di sabato
00:08:11 min
| 20 ore fa
HL_COM_SIR_BEN_1250624HL_COM_SIR_BEN_1250624
lega pro
Siracusa-Benevento 0-3: gol e highlights
00:03:41 min
| 22 ore fa
HL_COM_CAM_PIN_1220049HL_COM_CAM_PIN_1220049
lega pro
Campobasso-Pineto 0-1: gol e highlights
00:03:52 min
| 22 ore fa
HL_COM_FOR_GUB_0826760HL_COM_FOR_GUB_0826760
lega pro
Forlì-Gubbio 0-1: gol e highlights
00:03:28 min
| 22 ore fa
HL_COM_AZP_CAS_0413005HL_COM_AZP_CAS_0413005
lega pro
AZ Picerno-Casarano 1-2: gol e highlights
00:03:18 min
| 22 ore fa
HL_COM_PON_RIM_0050411HL_COM_PON_RIM_0050411
lega pro
Pontedera-Rimini 2-1: gol e highlights
00:03:23 min
| 22 ore fa
