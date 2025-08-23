Chiudi Menu
Brescia-Arzignano V. 1-2: gol e highlights
00:03:45 min
|
44 minuti fa
lega pro
Rimini-Gubbio 0-1: gol e highlights
00:04:15 min
| 11 minuti fa
lega pro
Albinoleffe-Dolomiti Bellunesi 2-2: gol e highlights
00:03:59 min
| 44 minuti fa
lega pro
Lecco-Ospitaletto 2-1: gol e highlights
00:04:18 min
| 44 minuti fa
lega pro
Ravenna-Campobasso 3-2: gol e highlights
00:04:16 min
| 44 minuti fa
lega pro
Alcione Milano-Triestina 1-0: gol e highlights
00:04:24 min
| 3 ore fa
lega pro
Carpi-Juventus Next Gen 1-1: gol e highlights
00:03:53 min
| 3 ore fa
lega pro
Giana Erminio-Trento 0-2: gol e highlights
00:03:30 min
| 3 ore fa
lega pro
Ascoli-Pianese 0-0: highlights
00:02:58 min
| 3 ore fa
lega pro
Torres-Pontedera 1-0: gol e highlights
00:04:12 min
| 3 ore fa
lega pro
Serie C, giornata 1: gol collection delle gare di venerdì
00:01:43 min
| 23 ore fa
lega pro
Livorno-Ternana 1-0: gol e highlights
00:03:31 min
| 23 ore fa
lega pro
Sambenedettese-Bra 1-0: gol e highlights
00:03:26 min
| 23 ore fa
