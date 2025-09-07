Livorno-Guidonia Montecelio 0-1: gol e highlights

00:03:33 min
|
1 ora fa
GOL COLLECTION SERIE C LEGAPRO 250907_4615632GOL COLLECTION SERIE C LEGAPRO 250907_4615632
lega pro
Serie C, giornata 3: gol collection delle gare di domenica
00:09:02 min
| 32 minuti fa
HL_COM_RIM_TER_5248225HL_COM_RIM_TER_5248225
lega pro
Rimini-Ternana 1-4: gol e highlights
00:04:37 min
| 1 ora fa
HL_COM_CER_SIR_4929698HL_COM_CER_SIR_4929698
lega pro
Audace Cerignola-Siracusa 3-1: gol e highlights
00:04:36 min
| 1 ora fa
HL_COM_SAM_FOR_4652246HL_COM_SAM_FOR_4652246
lega pro
Sambenedettese-Forlì 1-2: gol e highlights
00:03:18 min
| 1 ora fa
HL_COM_ALT_CAV_4247901HL_COM_ALT_CAV_4247901
lega pro
Team Altamura-Cavese 2-1: gol e highlights
00:03:53 min
| 1 ora fa
HL_COM_LAT_AZP_4004194HL_COM_LAT_AZP_4004194
lega pro
Latina-AZ Picerno 1-2: gol e highlights
00:04:42 min
| 1 ora fa
gol ternana rovesciatagol ternana rovesciata
lega pro
La rovesciata di Ferrante in Rimini-Ternana: il video
00:01:14 min
| 1 ora fa
gol cavesegol cavese
lega pro
Altamura-Cavese, guarda il gol di tacco di Fella
00:00:54 min
| 1 ora fa
HL_COM_RAV_BRA_0300164HL_COM_RAV_BRA_0300164
lega pro
Ravenna-Bra 3-1: gol e highlights
00:04:36 min
| 4 ore fa
HL_COM_GIA_PPA_5432992HL_COM_GIA_PPA_5432992
lega pro
Giana Erminio-Pro Patria 2-1: gol e highlights
00:04:30 min
| 4 ore fa
HL_COM_PIN_PON_4746974HL_COM_PIN_PON_4746974
lega pro
Pineto-Pontedera 1-1: gol e highlights
00:03:35 min
| 4 ore fa
HL_COM_VIC_ARZ_4524913HL_COM_VIC_ARZ_4524913
lega pro
L.R. Vicenza-Arzignano V. 2-1: gol e highlights
00:03:42 min
| 4 ore fa
