L.R. Vicenza-Pro Patria 3-0: gol e highlights

00:03:48 min
|
1 ora fa
HL_COM_LEC_TRE_4936702HL_COM_LEC_TRE_4936702
lega pro
Lecco-Trento 3-1: gol e highlights
00:04:53 min
| 1 ora fa
HL_COM_NOV_PVE_1713558HL_COM_NOV_PVE_1713558
lega pro
Novara-Pro Vercelli 0-1: gol e highlights
00:04:16 min
| 1 ora fa
HL_COM_CSR_CAV_1308584HL_COM_CSR_CAV_1308584
lega pro
Casarano-Cavese 3-0: gol e highlights
00:03:19 min
| 1 ora fa
HL_COM_ALT_TRA_0733116HL_COM_ALT_TRA_0733116
lega pro
Team Altamura-Trapani 1-1: gol e highlights
00:03:04 min
| 1 ora fa
HL_COM_PER_INT_2742814HL_COM_PER_INT_2742814
lega pro
Pergolettese-Inter U23 0-2: gol e highlights
00:03:36 min
| 3 ore fa
HL_COM_ALC_REN_2500621HL_COM_ALC_REN_2500621
lega pro
Alcione Milano-Renate 1-1: gol e highlights
00:03:33 min
| 3 ore fa
GOL COLLECTION SERIE C LEGAPRO 250920_5413036GOL COLLECTION SERIE C LEGAPRO 250920_5413036
lega pro
Serie C, giornata 5: gol collection delle gare di sabato
00:04:32 min
| 21 ore fa
HL_COM_CAS_COS_5455343HL_COM_CAS_COS_5455343
lega pro
Casertana-Cosenza 1-1: gol e highlights
00:03:28 min
| 23 ore fa
HL_COM_CER_FOG_5212050HL_COM_CER_FOG_5212050
lega pro
Audace Cerignola-Foggia 0-0: highlights
00:02:56 min
| 23 ore fa
HL_COM_CAT_SOR_4910069HL_COM_CAT_SOR_4910069
lega pro
Catania-Sorrento 0-0: highlights
00:03:23 min
| 23 ore fa
HL_COM_LAT_MON_4637842HL_COM_LAT_MON_4637842
lega pro
Latina-Monopoli 0-1: gol e highlights
00:03:20 min
| 23 ore fa
HL_COM_CRO_SIR_4506313HL_COM_CRO_SIR_4506313
lega pro
Crotone-Siracusa 2-0: gol e highlights
00:04:26 min
| 23 ore fa
