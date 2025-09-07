Novara-Trento 1-1: gol e highlights

00:03:53 min
|
1 ora fa
HL_COM_TRI_OSP_5435555HL_COM_TRI_OSP_5435555
lega pro
Triestina-Ospitaletto Franciacorta 1-1: gol e highlights
00:04:29 min
| 1 ora fa
pubblicità
HL_COM_LEC_DOL_3950719HL_COM_LEC_DOL_3950719
lega pro
Lecco-Dolomiti Bellunesi 3-0: gol e highlights
00:03:36 min
| 1 ora fa
LEONETTI ALLA INSIGNELEONETTI ALLA INSIGNE
lega pro
Leonetti imita Insigne: grande stop e "tiraggiro"
00:00:56 min
| 8 ore fa
GOL COLLECTION SERIE C SABATO 250906_3332513GOL COLLECTION SERIE C SABATO 250906_3332513
lega pro
Serie C, giornata 3: gol collection delle gare di sabato
00:08:16 min
| 19 ore fa
HL_COM_PER_CIT_5541859HL_COM_PER_CIT_5541859
lega pro
Pergolettese-Cittadella 3-1: gol e highlights
00:06:53 min
| 20 ore fa
HL_COM_CAS_POT_5441300HL_COM_CAS_POT_5441300
lega pro
Casertana-Potenza 3-2: gol e highlights
00:04:48 min
| 20 ore fa
HL_COM_BRE_PVE_5026688HL_COM_BRE_PVE_5026688
lega pro
Brescia-Pro Vercelli 5-0: gol e highlights
00:03:09 min
| 20 ore fa
HL_COM_CAS_BEN_4503286HL_COM_CAS_BEN_4503286
lega pro
Casarano-Benevento 1-0: gol e highlights
00:02:59 min
| 20 ore fa
HL_COM_CAT_MON_4109447HL_COM_CAT_MON_4109447
lega pro
Catania-Monopoli 4-0: gol e highlights
00:03:54 min
| 20 ore fa
HL_COM_CAR_CAM_3735965HL_COM_CAR_CAM_3735965
lega pro
Carpi-Campobasso 2-2: gol e highlights
00:03:49 min
| 22 ore fa
HL_COM_GIU_FOG_0824219HL_COM_GIU_FOG_0824219
lega pro
Giugliano-Foggia 1-0: gol e highlights
00:03:18 min
| 22 ore fa
HL_COM_ARE_VPE_5705648HL_COM_ARE_VPE_5705648
lega pro
Arezzo-Vis Pesaro 1-0: gol e highlights
00:04:18 min
| 22 ore fa
HL_COM_TRI_OSP_5435555HL_COM_TRI_OSP_5435555
lega pro
Triestina-Ospitaletto Franciacorta 1-1: gol e highlights
00:04:29 min
| 1 ora fa
HL_COM_LEC_DOL_3950719HL_COM_LEC_DOL_3950719
lega pro
Lecco-Dolomiti Bellunesi 3-0: gol e highlights
00:03:36 min
| 1 ora fa
LEONETTI ALLA INSIGNELEONETTI ALLA INSIGNE
lega pro
Leonetti imita Insigne: grande stop e "tiraggiro"
00:00:56 min
| 8 ore fa
GOL COLLECTION SERIE C SABATO 250906_3332513GOL COLLECTION SERIE C SABATO 250906_3332513
lega pro
Serie C, giornata 3: gol collection delle gare di sabato
00:08:16 min
| 19 ore fa
HL_COM_PER_CIT_5541859HL_COM_PER_CIT_5541859
lega pro
Pergolettese-Cittadella 3-1: gol e highlights
00:06:53 min
| 20 ore fa
HL_COM_CAS_POT_5441300HL_COM_CAS_POT_5441300
lega pro
Casertana-Potenza 3-2: gol e highlights
00:04:48 min
| 20 ore fa
HL_COM_BRE_PVE_5026688HL_COM_BRE_PVE_5026688
lega pro
Brescia-Pro Vercelli 5-0: gol e highlights
00:03:09 min
| 20 ore fa
HL_COM_CAS_BEN_4503286HL_COM_CAS_BEN_4503286
lega pro
Casarano-Benevento 1-0: gol e highlights
00:02:59 min
| 20 ore fa
HL_COM_CAT_MON_4109447HL_COM_CAT_MON_4109447
lega pro
Catania-Monopoli 4-0: gol e highlights
00:03:54 min
| 20 ore fa
HL_COM_CAR_CAM_3735965HL_COM_CAR_CAM_3735965
lega pro
Carpi-Campobasso 2-2: gol e highlights
00:03:49 min
| 22 ore fa
HL_COM_GIU_FOG_0824219HL_COM_GIU_FOG_0824219
lega pro
Giugliano-Foggia 1-0: gol e highlights
00:03:18 min
| 22 ore fa
HL_COM_ARE_VPE_5705648HL_COM_ARE_VPE_5705648
lega pro
Arezzo-Vis Pesaro 1-0: gol e highlights
00:04:18 min
| 22 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità