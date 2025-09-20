Chiudi Menu
Pineto-Juventus Next Gen 2-3: gol e highlights
00:04:02 min
|
56 minuti fa
lega pro
Sambenedettese-Carpi 0-1: gol e highlights
00:03:16 min
| 56 minuti fa
lega pro
Vis Pesaro-Pianese 0-0: highlights
00:02:48 min
| 56 minuti fa
lega pro
Gubbio-Bra 1-0: gol e highlights
00:03:16 min
| 56 minuti fa
lega pro
Livorno-Ascoli 0-3: gol e highlights
00:03:36 min
| 56 minuti fa
lega pro
Torres-Ternana 1-1: gol e highlights
00:03:18 min
| 56 minuti fa
lega pro
Serie C, giornata 5: gol collection delle gare di venerdì
00:02:18 min
| 19 ore fa
lega pro
Arezzo-Guidonia Montecelio 0-1: gol e highlights
00:04:20 min
| 19 ore fa
lega pro
Pontedera-Campobasso 0-4: gol e highlights
00:03:10 min
| 19 ore fa
lega pro
Ravenna-Perugia 3-2: gol e highlights
00:04:51 min
| 19 ore fa
lega pro
Rimini-Forlì 1-0: gol e highlights
00:02:54 min
| 19 ore fa
lega pro
Donati, gol a giro stupendo in Ravenna-Perugia
00:01:27 min
| 20 ore fa
lega pro
Serie C: gol collection dei recuperi della 3a giornata
00:01:07 min
| 2 giorni fa
