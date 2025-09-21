Chiudi Menu
Potenza-AZ Picerno 2-0: gol e highlights
00:02:55 min
|
1 ora fa
lega pro
Triestina-Arzignano V. 2-1: gol e highlights
00:04:25 min
| 1 ora fa
lega pro
Giugliano-Salernitana 1-2: gol e highlights
00:03:29 min
| 1 ora fa
lega pro
Lumezzane-Ospitaletto Franciacorta 2-0: gol e highlights
00:03:17 min
| 1 ora fa
lega pro
Virtus Verona-Dolomiti Bellunesi 1-1: gol e highlights
00:04:35 min
| 1 ora fa
lega pro
Benevento-Atalanta U23 2-0: gol e highlights
00:04:15 min
| 1 ora fa
lega pro
Lecco-Trento 3-1: gol e highlights
00:04:53 min
| 3 ore fa
lega pro
Novara-Pro Vercelli 0-1: gol e highlights
00:04:16 min
| 3 ore fa
lega pro
L.R. Vicenza-Pro Patria 3-0: gol e highlights
00:03:48 min
| 3 ore fa
lega pro
Casarano-Cavese 3-0: gol e highlights
00:03:19 min
| 3 ore fa
lega pro
Team Altamura-Trapani 1-1: gol e highlights
00:03:04 min
| 3 ore fa
lega pro
Pergolettese-Inter U23 0-2: gol e highlights
00:03:36 min
| 5 ore fa
lega pro
Alcione Milano-Renate 1-1: gol e highlights
00:03:33 min
| 5 ore fa
