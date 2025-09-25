Chiudi Menu
Pro Patria-Albinoleffe 0-3: gol e highlights
00:03:25 min
|
30 minuti fa
lega pro
Cittadella-Lumezzane 0-1: gol e highlights
00:03:43 min
| 30 minuti fa
lega pro
Giana Erminio-Virtus Verona 1-3: gol e highlights
00:03:42 min
| 30 minuti fa
lega pro
Renate-Ospitaletto Franciacorta 1-2: gol e highlights
00:03:28 min
| 30 minuti fa
lega pro
Trento-Pergolettese 0-0: highlights
00:02:18 min
| 30 minuti fa
lega pro
Arzignano V.-Alcione Milano 1-3: gol e highlights
00:04:11 min
| 30 minuti fa
lega pro
Atalanta U23-Crotone 1-2: gol e highlights
00:04:25 min
| 20 ore fa
lega pro
AZ Picerno-Benevento 2-2: gol e highlights
00:03:38 min
| 20 ore fa
lega pro
Monopoli-Team Altamura 1-1: gol e highlights
00:03:29 min
| 20 ore fa
lega pro
Serie C, giornata 6: gol collection delle gare di mercoledì
00:06:38 min
| 21 ore fa
lega pro
Trapani-Catania 1-1: gol e highlights
00:04:19 min
| 21 ore fa
lega pro
Sorrento-Casarano 3-3: gol e highlights
00:04:40 min
| 23 ore fa
lega pro
Cosenza-Giugliano 4-1: gol e highlights
00:04:39 min
| 23 ore fa
