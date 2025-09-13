Pro Vercelli-Virtus Verona 0-2: gol e highlights

00:03:53 min
1 ora fa
HL_COM_REN_BRE_3238647HL_COM_REN_BRE_3238647
lega pro
Renate-Union Brescia 1-3: gol e highlights
00:03:55 min
| 1 ora fa
HL_COM_DOL_ALC_3006181HL_COM_DOL_ALC_3006181
lega pro
Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano 1-1: gol e highlights
00:04:18 min
| 1 ora fa
HL_COM_PIA_SAM_2633398HL_COM_PIA_SAM_2633398
lega pro
Pianese-Sambenedettese 1-1: gol e highlights
00:03:40 min
| 1 ora fa
HL_COM_LUM_TRI_2420599HL_COM_LUM_TRI_2420599
lega pro
Lumezzane-Triestina 1-2: gol e highlights
00:03:52 min
| 1 ora fa
HL_COM_GUI_RAV_2228470HL_COM_GUI_RAV_2228470
lega pro
Guidonia-Ravenna 1-2: gol e highlights
00:02:44 min
| 1 ora fa
gol virtus veronagol virtus verona
lega pro
Pro Vercelli-Virtus Verona 0-2: che doppietta di Fabbro
00:02:41 min
| 2 ore fa
gol pianese sambenedettesegol pianese sambenedettese
lega pro
Pianese-Sambenedettese 1-1, la magia di Fabrizi. VIDEO
00:00:55 min
| 2 ore fa
GOL COLLECTION SERIE C LEGAPRO 250912_4324261GOL COLLECTION SERIE C LEGAPRO 250912_4324261
lega pro
Serie C, giornata 4: gol collection delle gare di venerdì
00:03:05 min
| 19 ore fa
HL_COM_OSP_PER_0214958HL_COM_OSP_PER_0214958
lega pro
Ospitaletto Franciacorta-Pergolettese 1-2: gol e highlights
00:03:03 min
| 20 ore fa
HL_COM_MON_CER_0022801HL_COM_MON_CER_0022801
lega pro
Monopoli-Audace Cerignola 2-0: gol e highlights
00:02:58 min
| 20 ore fa
HL_COM_POT_CRO_4552634HL_COM_POT_CRO_4552634
lega pro
Potenza-Crotone 3-3: gol e highlights
00:05:03 min
| 20 ore fa
HL_COM_ARZ_GIA_4149749HL_COM_ARZ_GIA_4149749
lega pro
Arzignano V.-Giana Erminio 0-0: highlights
00:02:23 min
| 20 ore fa
